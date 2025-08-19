La investigación se inició tras la denuncia de una mujer engañada con una falsa oferta de trabajo en España

Los detenidos afrontan cargos por trata, prostitución, tráfico de drogas e integración en grupo criminal

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres sometidas a explotación sexual en un prostíbulo de Murcia y ha detenido a tres personas, una mujer y dos hombres, como presuntos responsables, según informó el cuerpo policial en un comunicado.

Las pesquisas comenzaron a principios de junio, después de que una mujer contactara con los agentes y denunciara ser víctima de explotación sexual en una vivienda-prostíbulo de la ciudad, a donde había llegado engañada bajo la promesa de un empleo y la posibilidad de regularizar su situación en España.

Captación y engaño

La víctima relató que fue captada en su país de origen por una mujer que le facilitó billetes de avión, reserva de hotel y dinero en efectivo para entrar como turista. Una vez en España, fue obligada a prostituirse para pagar la deuda generada por el viaje.

Consumo de drogas con clientes

Según la investigación, las mujeres eran forzadas además a consumir drogas con los clientes, las cuales eran suministradas presuntamente por los detenidos.

La operación culminó en julio con dos registros judiciales: uno en el domicilio de los investigados y otro en el prostíbulo. Allí se localizaron otras cuatro víctimas, además de documentación, tres vehículos, marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Los arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, inmigración ilegal, tráfico de drogas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La principal implicada ingresó en prisión provisional.

Atención a las víctimas

Las cinco mujeres fueron atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). La Policía Nacional recuerda que mantiene habilitada la línea telefónica gratuita 900 105 090 y el correo trata@policia.es para denuncias anónimas y confidenciales sobre estos delitos.