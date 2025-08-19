La Policía Nacional rescata a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo de Murcia
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer engañada con una falsa oferta de trabajo en España
Los detenidos afrontan cargos por trata, prostitución, tráfico de drogas e integración en grupo criminal
La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres sometidas a explotación sexual en un prostíbulo de Murcia y ha detenido a tres personas, una mujer y dos hombres, como presuntos responsables, según informó el cuerpo policial en un comunicado.
Las pesquisas comenzaron a principios de junio, después de que una mujer contactara con los agentes y denunciara ser víctima de explotación sexual en una vivienda-prostíbulo de la ciudad, a donde había llegado engañada bajo la promesa de un empleo y la posibilidad de regularizar su situación en España.
Captación y engaño
La víctima relató que fue captada en su país de origen por una mujer que le facilitó billetes de avión, reserva de hotel y dinero en efectivo para entrar como turista. Una vez en España, fue obligada a prostituirse para pagar la deuda generada por el viaje.
Consumo de drogas con clientes
Según la investigación, las mujeres eran forzadas además a consumir drogas con los clientes, las cuales eran suministradas presuntamente por los detenidos.
La operación culminó en julio con dos registros judiciales: uno en el domicilio de los investigados y otro en el prostíbulo. Allí se localizaron otras cuatro víctimas, además de documentación, tres vehículos, marihuana, cocaína y dinero en efectivo.
Los arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, inmigración ilegal, tráfico de drogas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La principal implicada ingresó en prisión provisional.
Atención a las víctimas
Las cinco mujeres fueron atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). La Policía Nacional recuerda que mantiene habilitada la línea telefónica gratuita 900 105 090 y el correo trata@policia.es para denuncias anónimas y confidenciales sobre estos delitos.