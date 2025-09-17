Un montañero de 68 años permanece desaparecido desde ayer martes en el entorno del pico Gilbo

Encuentran muerto a un montañero en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en el Pirineo aragonés

Compartir







Un montañero de 68 años permanece desaparecido desde ayer martes en el entorno del pico Gilbo, cerca del municipio leonés de Riaño, lo que ha motivado que la Guardia Civil inicie un dispositivo de búsqueda junto con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Este miércoles, sobre las 10:30 de la mañana, la Guardia Civil de León contactó con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a este montañero, cuya desaparición ha denunciado la familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

PUEDE INTERESARTE Muere un montañero pamplonés de 26 años al caer del Pico Rusell, en Huesca

La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros.

Declaran la búsqueda como prioritaria

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha declarado la búsqueda como “prioritaria”, por lo que distintas administraciones trabajan con la máxima coordinación. Medios terrestres y aéreos buscan al hombre desaparecido desde la mañana del martes, según informa el 'Heraldo de Aragón'.

PUEDE INTERESARTE El rescate de un montañero de 69 años deshidratado en una ruta por Picos de Europa, en León

La búsqueda se está centrando en el área de la montaña donde desapareció y el Cueto Cabrón. Es una zona rocosa con mucha dificultad orográfica, aunque muy transitada por excursionistas.