Un montañero de 68 años, desaparecido en el entorno del pico Gilbo, León
Un montañero de 68 años permanece desaparecido desde ayer martes en el entorno del pico Gilbo, cerca del municipio leonés de Riaño, lo que ha motivado que la Guardia Civil inicie un dispositivo de búsqueda junto con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.
Este miércoles, sobre las 10:30 de la mañana, la Guardia Civil de León contactó con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a este montañero, cuya desaparición ha denunciado la familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.
La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros.
Declaran la búsqueda como prioritaria
El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha declarado la búsqueda como “prioritaria”, por lo que distintas administraciones trabajan con la máxima coordinación. Medios terrestres y aéreos buscan al hombre desaparecido desde la mañana del martes, según informa el 'Heraldo de Aragón'.
La búsqueda se está centrando en el área de la montaña donde desapareció y el Cueto Cabrón. Es una zona rocosa con mucha dificultad orográfica, aunque muy transitada por excursionistas.