La Policía Nacional de Ibiza está investigando una presunta violación registrada en la zona de Playa d'en Bossa.

Según han explicado fuentes de la investigación, la víctima ha interpuesto una denuncia, por lo que los agentes en Ibiza están trabajando en este suceso, sobre el que no se tiene más información por el momento.

Los vecinos critican la falta de presencia policial, la oscuridad del paseo, ya que muchas de las farolas, que funcionan con placas solares, hace tiempo que están apagadas, sumiendo algunas zonas en la penumbra más absoluta. El paseo tiene un elevado tránsito de personas durante la noche y la madrugada por el paseo donde grupos que vienen de fiesta de las discotecas de Platja d’en Bossa están de botellón en la playa. Muchos son los duermen en la zona incluidos indigentes.