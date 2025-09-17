Wilson Aquino fue juzgado por una violación grupal a una joven de 18 años en una vivienda de Vigo

Condenado a una pena de 11 años y 6 meses de prisión por el delito de agresión sexual

VigoLa Policía Nacional de República Dominicana, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Santo Domingo, ha capturado a Miguel Ángel Wilson Aquino, condenado por la justicia española por una violación grupal a una joven de 18 años en una vivienda de Vigo.

El arrestado, peluquero de 32 años, huyó de España horas después de ser sentenciado por agresión sexual. Wilson Aquino logró llegar a su país natal tras viajar desde Portugal y consiguió escapar de las autoridades durante cuatro meses hasta que finalmente ha sido arrestado.

La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Santo Domingo, informó el arresto del ciudadano dominicano Miguel Ángel Wilson Aquino, condenado por las autoridades judiciales de España a una pena de 11 años y 6 meses de prisión.

Extradición

La detención se produjo en la localidad de San Pedro de Macorís tras la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que ordenaba su arresto con fines de extradición.

Wilson Aquino fue detenido mientras se desplazaba a bordo de un coche todoterreno de la marca jeepeta Honda CRV EX AWD, de color plateado.

El arresto se realizó en una labor conjunta entre agentes de la Policía Preventiva de la Dirección Regional Sureste y oficiales de la OCN INTERPOL Santo Domingo, en atención a la solicitud de las autoridades españolas.

El detenido fue trasladado a la sede de INTERPOL en Santo Domingo, para ser presentado ante el Ministerio Público y continuar con el proceso judicial correspondiente.