La Guardia Civil investiga desde el mes de abril el paradero de José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza

La desaparición de José Patricio y Edwin Guillermo: sin rastro desde abril, hipótesis de la investigación y el registro de una vivienda en Murcia

MurciaLa Guardia Civil de la Región de Murcia ha confirmado el hallazgo de restos humanos durante una actuación realizada el sábado en una vivienda de la Urbanización Camposol de Mazarrón. Estos restos podrían corresponderse con José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana cuyo rastro se perdió el pasado 16 de abril en la localidad. Sin embargo, en estos momentos, este dato no está confirmado.

De hecho, para esta investigación se ha decretado el secreto de actuaciones, por lo que lo único confirmado a esta hora, según fuentes del Instituto Armado es este hallazgo, aunque aún está por confirmar si los restos pertenecen a uno o varios cuerpos.

Esta nueva actuación, la llevada a cabo el viernes con el registro de la vivienda, se enmarca dentro de la investigación que la Benemérita lleva abierta desde que el pasado mes de abril se denunciara la desaparición de José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, dos varones de nacionalidad ecuatoriana, precisamente en el municipio de Mazarrón.

Desaparecidos desde abril

Según apuntan las denuncias de las desapariciones de estos dos hombres, el rastro de José Patricio y Edwin Guillermo se perdió al finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de reformas y piscinas que trabaja en la costa de Mazarrón el pasado 16 de abril de 2025.

José Patricio Chango Heredia es un hombre de 43 años que mide 1,80 metros y es de complexión normal.

Por su parte, Edwin Guillermo es un hombre de 32 años que mide 1,50 metros, tiene el pelo negro y los ojos del mismo color.

Una vez los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición de los dos hombres se abrió una investigación que aún continúa abierta para esclarecer los hechos.

Durante el pasado mes de mayo se desplegó un dispositivo por tierra y aire, con el helicóptero de la Benemérita y canes adiestrados en la búsqueda de personas, para tratar de localizar a estas dos personas, pero sin éxito.