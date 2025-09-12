Buscan a Ángel y Radia, dos menores desaparecidos en la Comunidad Valenciana: el CNDES pide colaboración

El CNDES ha alertado en redes sociales sobre la desaparición de Radia en Calpe y de Ángel en Alborache, ambos de 16 años

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado este viernes a través de las redes sociales sobre la desaparición de dos menores de edad en la Comunidad Valenciana.

Se tratan de casos separados. Radia B., una joven de 16 años, desapareció el pasado 10 de septiembre en la localidad de Calpe, en Alicante. Mientras, Ángel B. S., también de 16 años, desapareció el pasado 24 de agosto en el municipio de Alborache, en Valencia. Por ahora no han trascendido detalles sobre cómo se perdió su pista.

La joven Radia desapareció en Calpe, en Alicante

Radia, de 16 años, desapareció en Calpe el miércoles 10 de septiembre y no se ha vuelto a saber nada de ella. Mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene los ojos de color marrón y el pelo de color negro. Su pelo es ondulad y de longitud larga.

La desaparición de Ángel en Alborache, en Valencia, hace varias semanas

Ángel, también de 16 años, desapareció en Alborache el 24 de agosto, hace ya varias semanas, y no hay información sobre su paradero. El joven mide 1,80 metros de altura, presenta una constitución física delgada, tiene los ojos de color marrón y el pelo liso, de longitud corta y de color castaño.

El CNDES pide colaboración

Desde el CNDES piden la colaboración ciudadana para resolver estas desapariciones. En caso de contar con información, se pide llamar al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. También se puede contactar por correo electrónico en esta dirección: colaboracion-cndes@interior.es.