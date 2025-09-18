Claudia Barraso 18 SEP 2025 - 18:03h.

Un trágico accidente durante unas vacaciones cambiaron radicalmente la vida de una familia británica. David Hayes, de 42 años, decidió viajar hasta Ibiza para disfrutar de unos días de descanso junto a sus hijos y a su mujer. Era un viaje para desconectar, pero también para dar fuerzas a su esposa, que está luchando contra un cáncer.

Todo parecía ser perfecto, hasta que sufrió un duro accidente mientras buceaba con sus hijos. Desde entonces, su vida no ha vuelto a ser la misma. Tuvo una gran lesión medular por la que pasó casi tres semanas en coma inducido en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en la propia isla. El 11 de julio, Hayes se fracturó la vértebra C5 y tuvo graves lesiones en la médula espinal en las secciones C4 y C6, según informan medios locales como 'La Voz de Ibiza'

Aquí en España los médicos consiguieron estabilizarle todo lo posible para que pudiese regresar a su país. Una vez allí, los médicos del hospital de Derriford le confirmaron el peor de los diagnósticos: había quedado tetrapléjico para el resto de su vida, sin posibilidad de volver a recuperar su movilidad. Fueron unas semanas muy duras para él y para su familia. El accidente que sufrió el británico fue un golpe duro que se sumó a la dificultad del tratamiento contra el cáncer de su esposa.

La evolución es favorable

Parece que las esperanzas no les dio la espalda a esta familia que ya recibe cientos de comentarios en redes sociales. Gracias a los medicamentos, cuidados de los sanitarios y el esfuerzo de Hayes, ha tenido avances muy esperanzadores. Mientras estuvo ingresado en España y durante parte de su instancia en Reino Unido tuvo que respirar con la ayuda de soportes, pero ahora consigue hacerlo por sí mismo durante largos periodos de tiempo.

“Hoy ha podido sentarse durante 15 minutos, también usa su propia ropa, aunque tiene que ser suave y sin etiquetas para evitar irritaciones porque las personas tetrapléjicas tienen la piel delicada debido al daño nervioso causado por la lesión”, decía la familia a través de un post publicado en su perfil de Facebook. Cientos de personas comentan en sus publicaciones. Muchos usuarios han decidido ayudarles económicamente para que puedan hacer frente también a la enfermedad de su esposa.