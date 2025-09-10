Redacción Andalucía Agencia EFE 10 SEP 2025 - 13:14h.

La esposa del fallecido insiste en que, antes de infectarse, tenía el cáncer de garganta "controlado"

Ingresado desde el 24 de agosto del 2024, el paciente tenía dependencia de ventilación mecánica 24 horas

Compartir







SevillaEl vecino de Gelves (Sevilla) al que en el año 2024 dejó tetrapléjico el virus del Nilo, ha muerto este 9 de septiembre en el Hospital Muñoz Cariñanos, donde permanecía ingresado desde el 24 de agosto.

Así lo ha explicado a EFE la esposa del hombre de 66 años, otra víctima mortal que se suma a la del anciano fallecido en Coria del Río precisamente aquel verano y a la de la mujer de 87 años en el mismo pueblo.

En el caso del gelveño, en los informes médicos aportados por la ya viuda se refleja que acudió a Urgencias del Hospital Virgen del Rocío con fiebre y malestar general. Le hicieron una radiografía y una analítica.

Había perdido movilidad y estaba "rígido"

Aunque fue enviado a su casa porque la doctora que le atendió solo apreció "picos de infección no graves". Pocas horas después volvieron al centro porque tenía sangre en la traqueotomía que tenía a raíz de una operación de cáncer de garganta.

Pero no le volvieron a hacer análisis porque había pasado poco tiempo. Tras suministrarle paracetamol porque tenía más de 39 grados de fiebre, le dijeron que podía marcharse.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, tuvo que regresar ya en ambulancia porque, según relata su esposa había perdido movilidad y estaba "rígido". El paciente estuvo ingresado 32 días en la UCI sin poder mover las piernas hasta que fue dado de alta el 25 de noviembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Antes era completamente autónomo", asegura la esposa

El informe de alta cita que sufría “parálisis flácida con tetraplejia y parálisis facial bilateral”, con dependencia 24 horas de ventilación mecánica “tras infección por virus del Nilo”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su esposa insiste en que, antes de ser afectado por la enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, tenía el cáncer "controlado y era completamente autónomo".

Recordamos que en 2024 murieron 20 personas después de haber sido infectados, la mayoría en Andalucía, mientras en este 2025 no se ha registrado ningún caso mortal.