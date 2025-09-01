El asesinato de Matilde ocurrió la madrugada del 2 de julio en su habitación del hotel

Los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia tenían relación con el hotel donde se alojó: uno trabajaba allí y otro era exempleado

Se van conociendo algunos datos más sobre el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia, cuyo cuerpo apareció enterrado en una playa. Al parece, la turista española había mostrado cierto interés en la posible compra del hotel en el que se alojaba.

La autopsia de la española Matilde Muñoz, asesinada en la isla de Lombok hace dos meses, estaba programada para este lunes, si bien se retrasa “como pronto hasta mañana”, señalaron desde el hospital de la isla encargado del examen anatómico.

“Posiblemente se realizará el miércoles. Como pronto será mañana”, dijeron fuentes médicas, que pidieron guardar el anonimato, del Hospital Bhayangkara Mataram de Lombok, a donde fue llevado el cuerpo de Muñoz el sábado por la noche.

Autorizaciones necesarias

Estaba previsto que la autopsia de Muñoz, quien iba a cumplir 73 años este mes, se realizara este lunes, pero aún se esperan las autorizaciones necesarias. Las fuentes médicas explicaron que “los cadáveres de extranjeros requieren de coordinación con diferentes instituciones”.

El sobrino de Muñoz, Ignacio Vilariño, dijo este lunes a EFE que estaba en contacto con las autoridades pertinentes para la autorización de la autopsia.

Las fuentes del Hospital Bhayangkara Mataram, situado a unos 20 minutos por carretera de donde fue hallado el cuerpo, en la playa Batu Bolong, en Senggigi (Lombok Occidental), dijeron que la autopsia podría demorarse entre “1,5 y 2 horas, como mucho 3” debido al “estado del cadáver”, si bien “en condiciones regulares son 4 horas”.

“Llevaba mucho tiempo fallecida y luego fue enterrada”, indicaron.

El cadáver fue trasladado al centro hospitalario el sábado por la noche, alrededor de las 21.30 hora local (13.30 GMT), confirmaron en el centro, después de que la Policía de Indonesia informara de que lo había localizado.

El asesinato ocurrió en su habitación

Yasmara Harahap, jefe de Policía en la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, dijo que el presunto asesinato de Muñoz ocurrió la madrugada del 2 de julio en su habitación del hotel Bumi Aditya, en Senggigi, al oeste de la isla.

La Policía ha detenido por el momento a dos hombres, entre ellos un trabajador del hotel donde se alojaba, por el supuesto asesinato premeditado de Muñoz, a quien robaron 3 millones de rupias (unos 155 euros), según la investigación, que sigue “abierta”, dijo Harahap.