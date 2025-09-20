La mujer, en estado de ebriedad, circulaba por la carretera Ma-13 sin las dos ruedas del lado izquierdo tras sufrir un reventón

Una estudiante española de Erasmus en Nápoles muere al ser atropellada

Compartir







MallorcaUn suceso en una carretera de Mallorca, tan peligroso como surrealista, ha causado una importante alarma social. En el vídeo, que se ha difundido en redes sociales, se ve a una mujer circulando sin dos de las cuatro ruedas de su vehículo, en concreto las del lado izquierdo, tras sufrir un reventón.

La conductora, que fue denunciada por la Guardia Civil, se encuentra investigada por dos delitos, uno contra la seguridad vial y otro de conducción temeraria, recorrió 14 kilómetros en esas condiciones extremas. Además, dio positivo en la prueba de alcoholemia que se le realizó cuando consiguieron detenerla.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre que pegaba a su pareja mientras conducía de forma temeraria por Mijas, en Málaga

La mujer circulaba sin dos ruedas por la Ma-13

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso de que un coche se encontraba circulando por la vía Ma-13, en dirección a Alcudia, sin ambos neumáticos, generando chispazos y daños en el asfalto, además del correspondiente caos de tráfico.

Gracias a la intervención y a la coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con una patrulla de la Policía Local del municipio de Inca, se pudo dar el alto al turismo con rapidez y, de este modo, garantizar la seguridad en la vía.

PUEDE INTERESARTE Persecución policial a un conductor sin carné que circulaba a 170 kilómetros por hora por una vía interurbana de Valladolid

Desde la Guardia Civil, en una nota de prensa, han recordado la importancia de mantener una conducta responsable al volante y se ha reiterado el compromiso firme en la prevención de comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.