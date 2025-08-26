El conductor, que ha sido detenido, desobedeció la orden de los agentes y huyó durante 15 minutos mientras intentaba descargarse el carné de conducir digital

Muere un policía local de Monforte, Lugo, en una persecución con un conductor que se dio a la fuga en un control

Un hombre ha sido detenido cuando conducía un vehículo sin carné a 170 kilómetros por hora por una vía interurbana de Valladolid. Los agentes interceptaron al infractor por un presunto delito contra la seguridad del tráfico después de una persecución en la que ignoró las indicaciones de los agentes para que parase. Después de 15 minutos se detuvo y contó que estaba tratando de descargarse el carné de conducir digital.

El suceso ocurrió el pasado domingo, día 24, en la vía de comunicación interurbana Sur-se07 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), a la altura del punto kilométrico 130, según han informado este martes fuentes policiales cuando los agentes de la Policía dieron el alto a un turismo con matrícula extranjera.

Los policías habían reforzado el dispositivo especial de seguridad con motivo del tiroteo que se saldó con una víctima mortal en la capital abulense, el pasado fin de semana cuando, mientras circulaban, fueron sobrepasados por el vehículo a gran velocidad. Se pusieron detrás y activaron el puente luminoso y los acústicos del coche policial, ordenando al conductor del turismo que se parase, que ignorando las indicaciones aceleró aun más la marcha, llegando a circular a más de 170 kilómetros por hora.

Una persecución de nueve kilómetros superando el máximo de velocidad permitida

Los agentes persiguieron el turismo durante unos nueve kilómetros aproximadamente, hasta que finalmente consiguieron que se parara. Durante ese trayecto, el coche realizó maniobras que pusieron en peligro la seguridad de los vehículos que circulaban en la vía y cuando los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo, estos se mostraron con actitud bromista.

El conductor dijo que estuvo durante algo más de 15 minutos intentando acceder a su permiso de conducir en formato digital, para finalmente reconocer que carecía de permiso tanto nacional como extranjero.

Como el conductor no tenía permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando España para dirigirse a trabajar y residir en Bélgica, y no daba ninguna confianza de que se fuese a personar a requerimiento de la autoridad judicial, los policías lo arrestaron como supuesto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Uno de los ocupantes del turismo, que sí exhibió un permiso de conducir digital válido, se hizo cargo de la conducción del coche y abandonó el lugar.