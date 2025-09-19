La joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones cuando fue arrollada por un todoterreno

NápolesUna estudiante española de 20 años, que se encontraba en Nápoles (sur de Italia) en el marco del programa Erasmus del grado en Turismo de la Universidad de Leó, falleció esta madrugada tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, confirmó la Policía local.

El accidente se produjo a las 2 de la madrugada del viernes en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones.

La chica fue atendida rápidamente por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare, donde falleció pocas horas después a causa de las lesiones sufridas.

Al autor del atropello se retiró el carné de conducir y el coche fue incautado

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles acudieron al lugar del accidente para realizar las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos.

El conductor del vehículo fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, añadieron los medios italianos.

La Universidad de León ha trasladado su pésame

Ha sido el Consulado español en Nápoles quien ha notificado el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La Universidad de León ha trasladado su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ha ofrecido todo su apoyo y colaboración "en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable, a la par que comparte su dolor y conmoción".

"La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto", concluye el comunicado de la ULE.