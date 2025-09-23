La pequeña, que hoy tiene tres años y más del 60% de discapacidad, sobrevivió a 47 días de torturas

Un maltratador destapa los fallos de las pulseras telemáticas: “Si alguien hubiese querido, hubiese hecho barbaridades”

“Cuando llegó a mis brazos no solo tenía quemaduras. Venía con fractura de fémur, costillas rotas, mordiscos, moratones, arañazos… incluso le faltaba un trocito de oreja. Fue una tortura durante los primeros 47 días de vida”, relataba en directo en ‘El tiempo justo’ desde Málaga y visiblemente emocionada María, madre de acogida de la niña desde que tenía tres meses y que ha preferido no mostrar su identidad.

La menor, hoy de tres años, arrastra las secuelas del síndrome del niño zarandeado y de graves agresiones que, según los informes médicos, no fueron aisladas sino reiteradas desde el mismo día en que salió del hospital.

El episodio más espeluznante: la pareja que debía cuidarla llegó a meterla en una bañera con agua hirviendo.

“¿Cómo puede volver a verla en cinco años?”

El padre de la niña ha sido condenado a 16 años de prisión y 24 de alejamiento, pero la madre biológica, que permitió los maltratos, solo a 4 años. Eso abre la puerta a que pueda recuperar contacto con la pequeña en apenas un lustro.

“Mi indignación es cómo van a evitar que después de cinco años ella pueda volver a verla. Su obligación era protegerla, llevarla al hospital, alimentarla, hidratarla… Y no lo hizo”, denuncia María.

Una vida de lucha… y de amor

Pese a las secuelas (más del 60% de discapacidad, retraso cognitivo, dificultad para caminar y apenas cuatro palabras en su vocabulario) la pequeña “está empezando a vivir”, asegura su madre de acogida.

“Es una campeona, resiliente, con ganas de luchar. Ahora sonríe, está rodeada de amor y yo quiero que siga en este entorno sano. Mi deseo es poder adoptarla”, confiesa.

El mensjae de Joaquín Prat

Joaquín Prat, desde el plató de ‘El tiempo justo’, cerró la entrevista con palabras de agradecimiento: “María, no podemos ver tu cara porque hablamos de una menor, pero queremos darte las gracias por todo lo que has hecho. Eres la madre que esta niña merece”.