Miguel Salazar Madrid, 22 SEP 2025 - 17:50h.

Manuel Jiménez, tras entrevistar al único condenado por el triple crimen de Alcèsser: "Siempre ha usado esa mentira de cabeza de turco"

Miguel Ricart, asesino de las niñas de Alcàsser, ofrece una nueva versión del crimen más de 30 años después: "Quiero que esto se aclare"

Compartir







El único condenado por el triple crimen de Alcàsser, que se recuerda como uno de los más mediáticos del país, ha reaparecido tras más de una década en silencio. Miguel Ricart ha ofrecido una entrevista a Manuel Jiménez donde ofrece su octava versión del macabro asesinato y pide por primera vez perdón a las familias de las víctimas.

Manuel Jiménez comparte cómo ha contactado con Miguel Ricart

"Él acepta su inculpación en los hechos y es algo que es novedoso porque públicamente no lo había hecho", comparte en directo Manuel Jiménez en 'El tiempo justo'. El entrevistador narra cómo contactó con Ricart. "Una persona allegada a mí le hace llegar un mensaje. Se pone en contacto conmigo, empezamos a hablar por teléfono y decidimos vernos en persona", relata.

Jiménez asegura que tiene claro que Ricart tiene "un grado de participación" en los asesinatos de tres adolescentes que conmocionaron a la sociedad española. "Me ha transmitido que siempre ha usado esa coraza, esa mentira de ser un cabeza de turco como una especie de protección. Él ha llegado a tener pensamientos de autolesión de lo duro que es vivir con esa condena", puntualiza.

Joaquín Prat, el presentador del programa de Telecinco, ha ofrecido su opinión sobre la reaparición de Miguel Ricart. "El valor de la entrevista es ver a Miguel Ricart 33 años después pidiendo perdón a las familias. Pero no se equivoquen, está condenado a 170 años por haber torturado violado y matado a tres niñas con toda la vida por delante", comparte.

El periodista tiene claro que el único condenado por el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée debería "pasar hasta su último día de vida en la cárcel". "Si me preguntan a mí creo que hay crímenes que uno con toda una vida metido en chirona es capaz de purgar", opina.