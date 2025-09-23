Se puede producir “por una falta de mantenimiento adecuado en conductos del aire acondicionado” o “una falta de sellados”, explica un piloto a Informativos Telecinco

Los llamados ‘eventos de humo’ en los aviones pueden ser más perjudiciales de lo que parecen y las incidencias de este tipo parecen haberse disparado en el último año. Alertando sobre ello y su toxicidad, una investigación médica en Estados Unidos los compara con los daños cerebrales irreversibles que padecen los jugadores de fútbol americano tras años de sufrir traumatismos.

“A nivel neurológico falta de concentración, a menudo un temblor persistente en el que no se encuentra la causa”, cita Jordi Roig, neumólogo de la Clínica Creu Blanca, apuntando a los síntomas.

Los humos tóxicos que pueden filtrarse al interior del avión

La ventilación interior de un avión se genera a través de sus motores con un aceite de componentes muy tóxicos que a veces acaban en la cabina de pasajeros. Algo que, según explica a informativos Francisco Cruz, piloto de Sepla, se puede producir “por una falta de mantenimiento adecuado en conductos del aire acondicionado” o “una falta de sellados”.

Además, “si esa sustancia tóxica es inodora, es decir, no huele, no la vamos a detectar”, como apunta Félix Viñuela, neumólogo en el Hospital Virgen de la Macarena, aunque sí produce unos olores que pueden darnos pistas: a “calcetines sucios, a queso o a vómito”, indica Francisco Cruz.

Los pilotos y los auxiliares de vuelo son los más perjudicados por el ‘síndrome aerotóxico’. Además, “hay una especie de ley del silencio en la cual no hay ningún reclutamiento internacional de cuántos casos se producen”, según lamenta el neumólogo Jordi Rroig.

A ese respecto, se registraría alrededor de un caso a la semana, siendo el avión Boeing 787 el único con un sistema que evita los gases dentro de su cabina.