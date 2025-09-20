Un ciberataque "con un gran impacto" afecta a varios aeropuertos de Europa: AENA confirma que España no se ha visto afectada
MadridPor el momento, ningún aeropuerto español se está viendo afectado por el ciberataque que sí perjudica a varios de Europa. Como los ubicados en Berlín (Alemania), Londres (Reino Unido) y Bruselas (Bélgica).
Según han confirmado desde AENA a 'El Periódico', el gestor de la infraestructura aeroportuaria española no tiene constancia de que esté sufriendo problemas por el ataque informático a Collins Aerospace.
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado por un ciberataque
En un nota, Brussels Airport asegura que la incidencia detectada en varios aeropuertos europeos supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
El comunicado del aeropuerto de Berlín
El aeropuerto de Berlín ha emitido un comunicado en el que explica que “debido a problemas técnicos en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay mayores tiempos de espera para el check-in. Trabajamos para una solución rápida”.
El aeropuerto Heathrow de Londres pide a los pasajeros que lleguen con antelación
El aeropuerto Heathrow de Londres ha explicado lo ocurrido: "Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".
"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", ha aconsejado.
"Les rogamos que lleguen con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia o dos horas para vuelos nacionales. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones. Nos disculpamos por cualquier inconveniente", han añadido.