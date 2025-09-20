Redacción Madrid 20 SEP 2025 - 10:28h.

Compartir







MadridPor el momento, ningún aeropuerto español se está viendo afectado por el ciberataque que sí perjudica a varios de Europa. Como los ubicados en Berlín (Alemania), Londres (Reino Unido) y Bruselas (Bélgica).

Según han confirmado desde AENA a 'El Periódico', el gestor de la infraestructura aeroportuaria española no tiene constancia de que esté sufriendo problemas por el ataque informático a Collins Aerospace.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez anuncia 13.000 millones de inversión de Aena en los aeropuertos españoles entre 2027 y 2031

El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado por un ciberataque

En un nota, Brussels Airport asegura que la incidencia detectada en varios aeropuertos europeos supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.

El comunicado del aeropuerto de Berlín

El aeropuerto de Berlín ha emitido un comunicado en el que explica que “debido a problemas técnicos en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay mayores tiempos de espera para el check-in. Trabajamos para una solución rápida”.

PUEDE INTERESARTE Huelga del personal de handling en aeropuertos: primeras cancelaciones y retrasos en Cataluña

El aeropuerto Heathrow de Londres pide a los pasajeros que lleguen con antelación

El aeropuerto Heathrow de Londres ha explicado lo ocurrido: "Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", ha aconsejado.

"Les rogamos que lleguen con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia o dos horas para vuelos nacionales. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones. Nos disculpamos por cualquier inconveniente", han añadido.