El equipo de 'El tiempo justo' se desplaza hasta Atarfe, Granada, para dar voz a la denuncia de María Isabel sobre su expareja

El cura de Toledo rompe su silencio tras incautarle droga: “Es una intoxicación malintencionada”

Compartir







La Guardia Civil está investigando en Atarfe, Granada, el incendio de una vivienda que, después de comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad, parece haber sido provocado. Gracias a las mismas se ve como un hombre con la mirada cabizbaja, gorra y una garrafa en la mano se pasea por las calles de la localidad. Momentos más tarde, se aprecia desde el interior del hogar como alguien cuela algo prendido a través de la ventana, provocando la catástrofe en el hogar.

María Isabel, propietaria, tiene clarísimo quién es el principal sospechoso: su expareja. En 'El tiempo justo' reciben a la víctima y Fermín Casado, su abogado, quienes piden ayuda y una orden de alejamiento para poder vivir tranquila de una vez por todas.

Las terribles amenazas a María Isabel

Tal y como enseña el reportero Paco Ballesta, la casa está "completamente calcinada". La razón por la que cree que ha sido su expareja son las dos amenazas de muerte que ha recibido por su parte cuando éste se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol: una con un cuchillo de la cocina y, la otra, con una pistola.

"Vino como los locos, se puso a discutir, cogió una pistola que tenía él y me dijo: 'Si tu me dejas o me denuncias, yo te mato. Te hago desaparecer, no te va a encontrar nadie y el único que va a saber dónde estás soy yo'", apunta la víctima. Su reacción no podía ser otra: "Me acojonó".

Fue justo después de esta amenaza cuando María Isabel se va de vacaciones y recibe la llamada de sus vecinas advirtiéndole de lo sucedido. "Cuando llegué me encontré mi casa toda quemada, se me cayó el mundo encima y la verdad que tengo mucho miedo". Su nieto, con quien vive la víctima, también siente temor cada vez que tiene que ir a cualquier habitáculo solo según afirma.

¿Su expareja está denunciado?

Lo cierto es que la víctima nunca ha denunciado a su expareja porque ha estado amenazada constantemente por él, asegura. "Yo acojonada, llevé el dispositivo y no pude decir nada. Los funcionarios me vieron asustada pero no puse denuncia por el temor", narra María Isabel.

Por eso, la entrevistada necesita que le pongan una orden de alejamiento y así poder vivir tranquila. Sin embargo, que el sospechoso tuviese pulsera pero no se le interpusiera una orden de alejamiento capta la atención de Joaquín Prat, quien no duda a preguntar a la entrevistada y su abogado sobre el tema.

"Su expareja lleva pulsera porque está cumpliendo ahora mismo su pena impuesta en el año 2008 o 2009. Pero queremos dejar claro que no tiene orden de alejamiento porque la amenazas denunciadas fueron archivadas. Su señoría con un criterio, entendemos, desacertado, las archivó porque entendían que no eran constitutivas de delito", explica Fermín Casado.