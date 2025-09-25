Nuria Morán 25 SEP 2025 - 09:24h.

A pesar de no tener ningún título, la madre de la menor ejercía de enfermera durante la operación ilegal de su propia hija

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Carlos, padre de la menor fallecida en una operación de aumento de pecho en México

Compartir







Una menor de 14 años ha fallecido en México tras someterse a una operación de aumento de pecho. En el quirófano se encuentra el cirujano, que es la pareja sentimental de su madre, y su propia madre, que también forma parte del equipo médico a pesar de no tener ningún título que la habilite para ejercer funciones sanitarias.

Ella es la única que consiente esta operación, la cual se realiza a escondidas del padre de la joven. Para ocultar la verdad le dicen que irán a pasar unos días a la sierra y que estarán unos días sin coberturas. De repente, este hombre recibe una llamada en la que le comunican que su hija está muy grave y en el tanatorio descubre el verdadero motivo de la muerte de su pequeña.

La madre de la menor fallecida y el cirujano están desaparecidos

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Carlos, padre de la menor, que nos ha contado cómo sucedió todo: "Nadie me preguntó ni firmé nada porque además yo no estoy a favor de este tipo de intervenciones. Mi exmujer me mandó una prueba de mi hija que daba positivo en Covid y me dijo que se iban a la sierra y que no tendrían cobertura. A los días me llaman y me dicen que está muy grave e ingresada en el hospital. Pensé que era por el virus o porque le había pasado algo en el campo. Cuando llego allí no me da explicaciones y cuando les pregunto a los doctores y a ella, me dicen que es un complicación del Covid".

"Me enteré de la verdad en el funeral, ya que mi familia se da cuenta de que la niña tiene más grande el pecho. Le pregunto a mi mujer si se había hecho algo y me lo niega, pero yo me acerqué a comprobarlo y vi que le habían puesto pechos a mi niña", continua explicándonos.

Este programa ha hablado con la clínica que intervino a la menor, en la que niegan que este cirujano trabaje allí e incluso aseguran no conocerle personalmente. Ahora, este padre va a emprender una investigación para que se haga justicia por la muerte de su hija.