Evacúan por humo a varios bomberos forestales del incendio de Peñalba de la Sierra

Europa Press 25 SEP 2025 - 20:12h.

El fuego, detectado a las 8.13 horas de la mañana del domingo, continúa sin estar bajo control

Varios bomberos han sufrido una posible intoxicación por humo

Varios bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han sido retirados del incendio forestal de Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, tras sufrir una posible intoxicación por humo.

Así lo ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) a través de su cuenta oficial en la red social X, apuntando que uno de los efectivos evacuados ha sido evaluado por el recurso sanitario movilizado en el Puesto de Mando Avanzado.

Además, han señalado que los medios aéreos adscritos siguen trabajando.

El incendio, que se inició el domingo, sigue sin estar bajo control

Concretamente, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), sobre las 19.30 horas, un total de 13 medios aéreos, junto a otros 15 medios terrestres y 129 efectivos, continuaban trabajando en las labores de control y extinción del incendio, que continúa azotando la zona forestal alcarreña desde el pasado domingo.

El fuego, detectado a las 8.13 horas de la mañana del domingo continúa sin estar bajo control. A lo largo de los más de cinco días de operativo, han participado un total de 104 medios de extinción, 36 de ellos aéreos, y 471 personas.