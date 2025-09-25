El condenado por maltrato salió de prisión, le pusieron la pulsera y la prohibición de acercarse a 500 metros de la víctima: "Llegó a tocar el timbre del portal"

La delegada del Gobierno para la violencia de género pide disculpas a las mujeres afectadas por las pulseras antimaltrato

Mientras la ministra de Igualdad ataca a los que "generan dudas" sobre la protección de las pulseras, en Vitoria un agresor acudió hasta la mismísima puerta de la casa de la víctima. El hombre, que acababa de salir de prisión, traspasó todos los límites y las pulseras no alertaron a tiempo.

Un nuevo fallo de las pulseras antimaltrato ha ocurrido en Vitoria, donde un condenado por violencia machista, que acababa de salir de la cárcel, se dirigió a la casa de su expareja sin que el dispositivo diera el aviso a tiempo a los agentes. Una situación crítica que podría haber acabado en tragedia, ya que el autor de los malos tratos llegó a tocar el timbre del domicilio de la víctima.

De la cárcel a casa de la víctima: "El dispositivo no saltó al traspasar la zona prohibida"

Desde Vitoria, el reportero Asier Baílez detalla cómo ocurrieron todos los hechos desde que el autor salió de prisión: "Fue un desfase de unos pocos minutos hasta que saltó la alarma, pero fue tiempo suficiente para que poder acercarse hasta la víctima".

"El pasado martes, un condenado por violencia sobre la mujer salió de la cárcel con uno de estos dispositivos y con la orden expresa de no poder acercarse a unos 500 metros de su antigua compañera sentimental", detalla el periodista sobre las normas que tenía impuestas al recluso al salir de prisión.

Sin embargo, nada mas salir de prisión, el condenado por maltrato sólo tenía una misión en mente tras salir en libertad: "Al llegar al ciudad traspasó la zona prohibida, el dispositivo no saltó, así que le dio tiempo a poder acercarse hasta el portal de la víctima y tocar el timbre"

Allí, en el domicilio de su expareja, nadie le abrió la puerta. "Al ver que no salía nadie, es cuando decidió marcharse y fue ahí cuando se activó la alarma", explica el reportero, recalcando que el aviso a la Policía se volvió a hacer tarde y mal. Por último, el periodista declara: "Cuando llegaron los agentes, el autor ya se había ido".