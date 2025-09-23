“Este dispositivo que nosotros hemos instalado, decretado, para controlarlo, no sirve para nada”, sentencia una jueza contra la violencia de género

Los interrogantes de los fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Ocultaron los gestores información? ¿Por qué se cambió de Telefónica a Vodafone?

Jueces, fiscales y miembros de la seguridad del Estado detectaron y compartieron los fallos que existían con las pulseras antimaltrato. Esas conclusiones quedan claras en las actas que salían de las reuniones provinciales de coordinación de violencia machista. Errores que, según manifestaron, se repitieron durante meses, al menos entre los años 2024-2025, como reflejan los informes.

Dichas actas demuestran que los asistentes a las reuniones advirtieron de que "existían disfunciones desde que se suscribió el nuevo contrato", frente a lo manifestado por el Gobierno.

Concretamente, advertían que “los dispositivos daban muchos problemas”, que “muchas no funcionaban” y que “daban ubicaciones erróneas”, señalando que esos errores se producían “a nivel nacional”.

Distintas comisiones contra la violencia de género comprobaron los fallos en las pulseras antimaltrato

En la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de febrero de este año en Granada, la Guardia Civil presentó a un agresor que manipuló la pulsera para aproximarse a la víctima. COMETA, el centro donde se gestionan las alertas de las pulseras antimaltrato, lo detectó a 80 kilómetros, mientras las cámaras de tráfico en la zona de exclusión.

“Daban localizaciones erróneas y nos decían que el dispositivo funcionaba correctamente. Ha sido casi una habitualidad en los últimos dos años”, asevera ante nuestras cámaras Francisco Gutiérrez, magistrado juez de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.

La Guardia Civil elevó el riesgo para proteger a la víctima y la magistrada destacó en la reunión que "el sistema de control de dispositivos falla y eso crea una situación de ansiedad e inseguridad en las víctimas"

“En los casos, por ejemplo, en el que se eleve el riesgo de la mujer a riesgo especial, tiene derecho a llevar un escolta”, explica Leticia Badiola, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Bilbao.

En la misma reunión, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se saltaba el alejamiento sin que COMETA lo detectara.

“Por su actividad profesional, conocía el funcionamiento de las pulseras y la manipuló varias veces”, señala al respecto el subdelegado del Gobierno de Granada, José Antonio Montilla.

Una comisión de julio de 2024 ya indicaba disfunciones que dejaban a las víctimas en situación de desprotección

La misma comisión, en julio del año anterior, en 2024, ya indicaba que las disfunciones de COMETA podían poner a las víctimas en situación de desprotección.

“Este dispositivo que nosotros hemos instalado, decretado, para controlarlo, no sirve para nada”, sentencia María del Carmen Gutiérrez, jueza de Violencia de Género Número 1 de Málaga, respecto a estas pulseras antimaltrato con mal funcionamiento.

Esos fallos tendrían que haber sido además sancionados según las condiciones del contrato, si bien, voces como la de Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE, apuntan: “Información de si ha habido algún tipo de penalización, no tenemos”, y la delegación del Gobierno contra la violencia de género tendría que tener toda esta información.