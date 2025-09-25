Europa Press 25 SEP 2025 - 09:58h.

Un camión se engancha a los cables del poste eléctrico y telefónico, provocando que cayera sobre la mujer y su nieto

El niño, con varios traumatismos de carácter grave, trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias

Compartir







Un niño de 7 años y su abuela han resultado heridos de diversa consideración al caerles encima un poste eléctrico en Firgas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles, en la calle Barranquera Honda del citado municipio, donde un camión se había enganchado a los cables de un poste eléctrico y telefónico, arrancándolo y cayendo el mismo sobre un menor y su abuela.

PUEDE INTERESARTE La agridulce vuelta al instituto de Guille tras recuperarse de un grave accidente

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor presentaba, inicialmente, varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Asimismo asistieron a la abuela que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

PUEDE INTERESARTE Un conductor atraviesa las vallas del aeropuerto de Palma y abandona el coche

La Guardia Civil escolta la ambulancia del menor

En el lugar del incidente también se personaron Bomberos voluntarios de Firgas, que colaboraron con los recursos desplazados al lugar, así como agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el atestado correspondiente y escoltar la ambulancia del pequeño hasta el centro hospitalario.