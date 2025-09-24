El hombre se salió de una curva con su vehículo a gran velocidad y acabó impactando hasta entrar en las instalaciones del aeropuerto

Un conductor de 43 años y de nacionalidad brasileña se estrelló contra las vallas del aeropuerto de Palma y entró dentro del recinto en la madrugada del pasado 7 de septiembre. La Policía Local ha logrado localizar al autor de los hechos, que huyó tras el accidente.

El vehículo quedó metido 50 metros en el interior del recinto, cerca de las pistas de aterrizaje. El individuo y sus acompañantes se escaparon a pie dejando el vehículo abandonado, tal y como informa ‘Diario de Mallorca’.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 7 de septiembre, en torno a las 05:00 horas de la madrugada. El hombre que iba junto a otros compatriotas perdió el control del coche en una curva del Camí Vell de Llucmajor, dirigiéndose recto hacia el Aeropuerto.

Huyeron sin avisar a las autoridades

Esa curva se sitúa a una distancia de entre 50 y 70 metros de las vallas metálicas del aeropuerto. Tras el accidente, los ocupantes huyeron del coche sin avisar a las autoridades, sino que huyeron a pie, lo que supuso un gran riesgo a la seguridad, ya que no se tuvo constancia de lo ocurrido hasta que las autoridades avistaron el vehículo, sin ocupantes, a primera hora de la mañana.

Tal y como señala ‘Diario de Mallorca’, tras ser identificado, el hombre admitió que era quién conducía en el momento del accidente. Aseguró que circulaba con normalidad con otras dos personas en el coche, y que se había visto sorprendido al encontrarse con una curva tan cerrada. Una vez dentro de las instalaciones del aeropuerto, se dieron cuenta de que estaban dentro, por lo que decidieron irse a pie por donde habían entrado.