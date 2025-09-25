Patricia Martínez 25 SEP 2025 - 07:00h.

Guille sufrió un grave accidente de tráfico en 2023 y tiene reconocido más de un 80% de discapacidad

La alegría de una familia por su hijo de ocho años: Hugo ya puede ir por primera vez al colegio

Noia, A CoruñaGuille tiene 15 años y tras pasar casi dos años recuperándose de un gravísimo accidente de tráfico volvió al instituto este curso. El plan para este “león”, como lo llama su padre, era que se incorporara este septiembre en el IES Campos San Alberto de Noia, con sus compañeros de segundo de la ESO, para dar un paso más en su recuperación, pero la vuelta a clase de Guille no ha podido ser más agridulce.

A la familia le habían garantizado en el mes de mayo que tendría un profesor de apoyo y un cuidador a tiempo completo. Guille tiene reconocida una discapacidad del 88%, pero ahora mismo el cuidador es compartido con otro centro, y solo está con Guille dos horas al día. Por eso, después de unos días en clase, la familia ha decidido que no vuelva al instituto hasta que tenga el cuidador asignado. “Esto es una plaza nueva, y llegamos a primeros de septiembre y no aparecía el cuidador, es algo ilógico” denuncia Francisco Mayo, el padre de Guille.

Tras dos semanas yendo a clase, Guille ha vuelto a casa a la espera de una solución

El equipo directivo del centro se ha movilizado también para exigir la incorporación inmediata de un cuidador que permita a Guille asistir a clase con normalidad y progresar en su integración con sus compañeros, un recurso que le corresponde por ley, pero en Noia siguen esperando, y desde este lunes, Guille está en su casa, esperando una solución que le permita volver a clase. “Que escolaricen al chaval, que te digan que está todo bien, y no tenga los medios necesarios, no se entiende, tiene el profesor de apoyo pero el cuidador, sólo dos horas”, detalla su padre, quien hasta ahora lo acompañaba durante la jornada escolar, pero Fran no puede seguir el ritmo y necesita volver a trabajar como taxista: “yo llevo dos años sin trabajar, quería empezar a coger cierta rutina, pero así es imposible”, cuenta.

“Esto no es solo por mi hijo, hay más niños, con otros nombres en otros centros, con problemas similares y Educación y Sanidad deberían dar soluciones a todo esto, y ponerse en el caso de los padres, pero también en el de los niños”. Fran se siente impotente para explicarle a su hijo que como “fue unos días al instituto y ahora está en casa de vuelta, se siente frustrado”, lamenta.

Guille, el "león" que sobrevivió a un grave accidente de tráfico y avanza cada día en su recuperación

La historia de Guille es de un léon, como lo llama su padre, que va dando pequeños pasos cada día. Tuvo un gravísimo accidente de tráfico cuando viajaba con su hermano en coche en la Nochebuena de 2023. Su hermano falleció y él lleva más de un año recuperándose poco a poco, en un proceso que su padre comparte en las redes sociales como ejemplo de superación y buscando volver paso a paso a la normalidad que se les rompió la noche del accidente.

“Al principio estaba más con su hermano que con nosotros” recuerda Fran, “pero el buen trabajo en la UCI fue fundamental, y está aquí”, y destaca la fuerza de superación que tiene su hijo, “y la familia le apoyamos en cada paso, porque cada día nos enseña algo nuevo”.

"Se está esforzando para hablar, está motivado al estar con sus compañeros" cuenta su padre

Por todo esto, para él, volver a las clases era fundamental: “nadie sabe lo bueno que le hace a estos chavales volver a la rutina, a estar con sus compañeros”, cuenta su padre que añade que “estos 15 días le motivaron muchísimo para intentar hablar, él tiene su comunicador pero se está esforzando para hablar, está motivado, al estar con los compañeros, aunque no le entiendan, y que ahora le dejen sin todo esto no tiene sentido”.

A pesar de todo, Fran no se rinde, ni tampoco “su león”: “Seguiremos luchando por los derechos de nuestro hijo y de toda la gente que se encuentra en la misma situación que nosotros”.