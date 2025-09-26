Redacción Cataluña 26 SEP 2025 - 11:30h.

Los Bomberos de la Generalitat han peinado más de 400 hectáreas desde su desaparición el pasado martes en Bóixols

LleidaLos Bomberos de la Generalitat de Cataluñan han localizado el cuerpo sin vida del 'boletaire' de 83 años perdido desde el martes por la noche en Bóixols (Lleida), donde salió en busca de setas.

Las labores de búsqueda se intensificaron desde su desaparición y este viernes por la mañana han encontrado sin vida al hombre, después de que los bomberos relevasen a primera hora las diferentes unidades activas para el dispositivo: la unidad terrestre, el grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR) y el equipo de drones.

El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de la pérdida el pasado martes sobre las 18:32 horas y los bomberos iniciaron un dispositivo de búsqueda, peinando hasta 400 hectáreas con 40 efectivos.

Este dispositivo prosiguió al día siguiente con una búsqueda intensiva de unas 80 hectáreas, con la ayuda de diferentes grupos de actuaciones del cuerpo de emergencias, pero finalmente han encontrado su cuerpo este viernes tras días de búsqueda.

Localizan al otro 'boletaire' perdido

El cuerpo también tenía en marcha un dispositivo de búsqueda para hallar a otro buscador de setas. En este caso, desaparecido en Gombrèn (Girona) desde este miércoles sobre las 22.25 horas.

Los bomberos han localizado "aparentemente en buen estado" al buscador de setas desaparecido en un operativo de de investigación que ha contado con más de 120 efectivos. Entre ellos, el grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR), el grupo de apoyo de actuaciones forestales (GRAF) y el equipo de prevención activa forestal (EPAF).

Días antes, la previsión de lluvias en Cataluña llevó a los Bomberos de la Generalitat de Cataluña ha hacer un "llamamiento a la prudencia" por las salidas a los bosques, especialmente el domingo, cuando la predicción indicaba la llegada de una perturbación que afectaba al territorio hasta el lunes de forma extensa.

Qué hacer antes de salir a por setas

Los efectivos de emergencia han recordad a la ciudadanía algunos consejos "imprescindibles" antes de salir a por setas como es estar al día de la previsión meteorológica e informarse de la zona si no la conoce: "En caso de que donde tenga previsto realizar la actividad la situación meteorológica no sea buena, valore la idoneidad de realizar la salida otro día"

Otro punto que consideran esencial es llevar el equipamiento de ropa y calzado adecuado, comida, agua y ropa de abrigo: "Especialmente para los buscadores de setas, llevar colores vivos facilitará su localización si se pierde".

Lo mismo ocurre con el teléfono móvil, que debe tener la bateria "bien cargada. Del mismo modo que el uso de mapas o una aplicación: "Así puede orientarse si se pierde y puede llamar al 112 en caso de necesidad. No vaya solo, mantenga siempre el contacto visual o verbal con la persona que le acompaña y tenga claro el recorrido. También hay que tomar puntos de referencia para orientarse: caminos, barrancos, el lugar donde ha dejado el coche, etc.".

Por último, los bomberos recuerdan a la ciudadanía que tienen a su disposición la página Temporada de setas, donde pueden consultar todos los consejos de seguridad, tipos de setas comestibles y no comestibles e información de servicio para la temporada de setas.