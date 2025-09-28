En España, más de un millón de personas padece algún tipo de discapacidad auditiva

Los Vázquez, la familia sorda que rompe barreras: "Nuestro hijo ha luchado mucho para llegar a donde está"

Este domingo se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. En España, más de un millón de personas padece algún tipo de discapacidad auditiva. Existen más de 300 lenguas de signos en todo el mundo y 66 países reconocen legalmente sus lenguas de signos nacionales, entre ellos, España.

Un virus dejó a la hija de Silvia sorda desde muy temprana edad, y al principio no supo qué hacer: "No sabes a dónde ir, estás desamparado, ¿ahora qué hago?", se preguntaba. Recurrió a la Federación Gallega para personas sordas y decidió aprender la lengua de signos. "Vengo encantada a mi clase de signos, mi profesora me encanta, me ayuda mucho y lo hace muy ameno", comparte.

Cada vez más interés por la lengua de signos

Técnicos en comunicación de signos como Tino llevan 20 años impartiendo unas clases que cada vez tienen más demanda dentro de la sociedad, como explica María Alonso, presidenta de la FAXPG: "Vienen de la docencia, cuerpos y fuerzas de seguridad o sanidad".

Aprender la lengua de signos sirve para romper barreras y alcanzar la inclusión total. Por ello, la confederación de personas sordas reclama cada año normalizar el aprendizaje y el uso de la lengua de signos entre la infancia sorda, proporcionando a esos alumnos centros bilingües con intérpretes y especialistas en esa lengua.