Optan a competir por el Óscar a mejor película internacional

Paco León y María Castro recibirán el Premio de Honor de la tercera edición del South International Series Festival

Compartir







'Sîrat', 'Romería' y 'Sorda' son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine española.

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.

La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por 'El perro del hortelano' y 'Julieta') y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

'Segundo premio'

Los miembros de la Academia de Cine, que el año pasado optaron por 'Segundo premio', que no superó la primera criba para ser finalista, han elegido entre 57 películas estrenadas desde el 1 de octubre de 2024 y antes del 30 de septiembre de 2025.

PUEDE INTERESARTE Jacob Elordi rompe en lágrimas tras los aplausos recibidos por su interpretación en 'Frankenstein' en el Festival de Venecia

Estas fechas las determinan las bases de la Academia de Hollywood, que en los próximos meses elegirá qué películas internacionales son nominadas, algo que no ocurrió con la elegida por España el año pasado, 'Segundo premio', que se quedó fuera en el primer corte, conocido en diciembre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. A partir del año 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

La última película española en ganar un Óscar fue 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76 edición de los Premios de la Academia en 2005.