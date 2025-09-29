Alberto Rosa 29 SEP 2025 - 23:47h.

El hombre fue detenido el sábado por la Policía Nacional en la localidad asturiana de Mieres

Una guardia civil reduce con un tiro en el pie a un hombre que arremetió contra varios agentes con un objeto punzante en La Gomera

Compartir







El Juzgado de Instrucción de Torrelavega, en Cantabria, ha decretado el ingreso en prisión del hombre que disparó con un arma de fuego a su mujer por la espalda en una vivienda del barrio de Covadonga de la misma localidad cántabra el pasado 4 de septiembre.

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado al hombre en Mieres, Asturias, como presunto autor de delitos de asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro, según informa la Policía Nacional en un comunicado y recoge EFE.

PUEDE INTERESARTE Una disputa familiar acaba a tiros en el barrio del Xenillet de Torrent, Valencia

El detenido fue trasladado desde Mieres hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció durante la instrucción del atestado policial. Y esta mañana ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión.

Una llamada a la Policía alertó de un altercado en una vivienda

Una llamada recibida el pasado 4 de septiembre en torno a las 15:30 horas alertó de un posible altercado en la vivienda del barrio Covadonga. Los agentes encontraron en la vivienda a una mujer que presentaba una herida sangrante en la espalda. Fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada al Servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerto a un empresario español con un tiro en la cabeza en República Dominicana

Los investigadores de la Policía Nacional de Torrelavega se hicieron cargo del asunto para recabar pruebas e indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido. Esas pesquisas determinaron que el presunto autor del disparo, su marido, había huido de Cantabria y se había refugiado en la localidad asturiana de Mieres, según apunta 'El Diario Montañés'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A partir de ahí, se coordinaron las jefaturas superiores de Policía de Cantabria, Asturias y País Vasco y establecieron un dispositivo que culminó con la detención del investigado en un domicilio de la citada localidad asturiana sobre las siete de la mañana del día 27.

En ese operativo, además de los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega, participaron agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Bilbao, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Oviedo e investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Mieres.