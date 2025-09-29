Gonzalo Barquilla 29 SEP 2025 - 23:31h.

Una agente de la Guardia Civil ha tenido que reducir a un hombre en La Gomera con un disparo al ser atacada tanto ella como un compañero

Compartir







Una agente de la Guardia Civil ha reducido en San Sebastián de La Gomera con un disparo en el pie a un varón que había arremetido contra ella y contra un policía local esgrimiendo un objeto punzante.

Fuentes del Instituto Armado han señalado a 'EFE' que la agente realizó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a este hombre en una zona no vital.

Guardia Civil y Policía Local habían acudido a ese lugar a petición de un equipo sanitario que atendía al hombre, que alertó de que estaba muy alterado y que se había marchado a la carrera.

Un forcejeo que terminó con la detención hombre

Cuando lo interceptaron, se produjo un forcejeo, en medio del cual sacó un objeto con el que atacó a los agentes, detallan las fuentes de la Guardia Civil.

Finalmente, la agente realizó varios disparos y uno de ellos impactó contra el detenido, que fue arrestado tras analizar las autoridades todo lo ocurrido. Las imágenes del suceso han sido difundidas por sindicatos de la Guardia Civil, como AUGC.