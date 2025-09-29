Muere un varón tras caerle encima un árbol en un pinar de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid

Un varón de unos 60 años ha fallecido este lunes tras caerle encima un árbol cuando cortaba leña cerca de Pedrajas de San Esteban

Un varón de unos 60 años ha fallecido este lunes, 29 de septiembre, tras caerle encima un árbol cuando cortaba leña en un pinar situado junto a una granja en el Camino de Pedrajos, a las afueras de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17:38 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el varón e informaba de los hechos.

El 112 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (COS) de Valladolid y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, ya que las personas en el lugar no lograban retirar el árbol de encima del herido.

La alerta y el despliegue sanitario

También ha alertado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del varón herido.