La mujer desaparecida, que había salido de paseo unas horas antes, fue hallada en un rellano de tierra de Las Casas del Conde

Agentes de la Guardia Civil del municipio de La Alberca, en la provincia de Salamanca, encontraron este viernes por la tarde a una mujer que había desaparecido unas horas antes en la cercana localidad de Las Casas del Conde, según informa La Gaceta.

La mujer fue localizada en un bancal, que es un rellano de tierra que se hace en un terreno pendiente y que se aprovecha para el cultivo. Se encontraba en el suelo y con magulladuras.

La desaparecida había salido a dar un paseo por la mañana y al no regresar a la hora habitual, la familia lo comunicó de inmediato. Se activó un operativo en el que participaron activamente sus allegados. El mencionado diario señala que fue determinante que llevase su teléfono móvil para dar con su paradero.