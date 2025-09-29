Rocío Martín 29 SEP 2025 - 10:59h.

Una mujer cayó al interior de una fosa abierta de un cementerio en Toledo



ToledoUna mujer ha tenido que ser rescatada por los Servicios de Emergencias tras caer al interior de una fosa abierta de un cementerio en Toledo.

Según ha compartido el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo en sus redes sociales, la mujer cayó a la fosa y tuvo que realizarse el rescate en coordinación con los servicios sanitarios. Los agentes inmovilizaron y colocaron a la mujer sobre un tablero espinal para proceder a su rescate.

La mujer tuvo que ser trasladada al hospital

Para realizar un rescate en condiciones seguras, se instaló un sistema de izado con desmultiplicador de carga. Finalmente, tras el éxito en la operación, la mujer fue trasladada al hospital.