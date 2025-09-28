La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos

Los tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria

FuerteventuraLa presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.

En estos momentos, ya se opera con normalidad, según indican fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, los desvíos se han producido a las islas de Lanzarote (es el caso del vuelo con origen en Santiago de Compostela) y a Gran Canaria.