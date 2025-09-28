Aeropuertos
El aeropuerto de Fuerteventura recupera la normalidad tras desviar tres vuelos por presencia de drones
La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos
Los tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria
En estos momentos, ya se opera con normalidad, según indican fuentes de Aena a Europa Press.
En concreto, los desvíos se han producido a las islas de Lanzarote (es el caso del vuelo con origen en Santiago de Compostela) y a Gran Canaria.