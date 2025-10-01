Alberto Rosa 01 OCT 2025 - 17:37h.

El joven había desaparecido el lunes en el mar cuando intentaba recuperar su moto de agua

Layonel Ramírez, de 28 años, desapareció el pasado lunes en Gran Canaria cuando fue a buscar una moto de agua, encontrándose a 15 millas náuticas de la isla. Salvamento Marítimo ha conseguido rescatarle con vida este miércoles mientras se encontraba a la deriva sobre la moto de agua.

Según ha informado Salvamento Marítimo, fue el avión Sasemar 103 el que localizó al joven haciéndole señas en el ya era el tercer día de búsqueda al suroeste de Arguineguín. De esta manera, el Centro de Coordinación de Las Palmas ha movilizado a la tripulación de la Guardamar Urania y al Helimer 215, que llegaron a la zona sobre las 12.40 horas.

El recurso marítimo rescató al varón en aparente buen estado de salud, sólo con alguna molestia en el pecho debido a estar acostado en el casco de la moto, y puso rumbo al Muelle de Arguineguín, donde arribó sobre las 13.20 horas.

Aquí, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, ha explicado que el joven presentó una deshidratación moderada y quemaduras solares al varios días a la deriva, por lo que fue trasladado hasta un centro hospitalario.

La alerta de desaparición llegó el pasado lunes a las 22:47 horas, a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 de Canarias. Un grupo de amigos se encontraban en una motora remolcando una moto de agua frente a la Central Térmica de Juan Grande, cuando está se soltó. Layonel se lanzó al agua para subirse sobre la moto y traerla de vuelta a la isla. Los compañeros siguieron navegando con la motora, aunque al volver a la zona de costa, no localizaron al compañero ni la moto.