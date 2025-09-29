Claudia Barraso 29 SEP 2025 - 20:24h.

Rescatan a varias personas que quedaron atrapadas en el interior de cuatro coches en la rambla de Molina de Segura, Murcia

Alerta roja de la AEMET, en directo: rescatan a varias personas atrapadas en cuatro coches en Molina de Segura, Murcia

Las fuertes trombas de agua que está dejando a su paso la borrasca Gabrielle mantiene en alerta zonas como Valencia, Baleares, Cataluña y Murcia. En esta última comunidad, las lluvias ya han causado varios estragos como el ocurrido en Molina de Segura.

En esta localidad murciana varias personas han tenido que ser rescatadas tras quedar atrapadas en sus vehículos. Cuatro coches han quedado inmovilizados por el metro de altura que han alcanzado la concentración de agua al final de la rambla en Molina de Segura, Murcia. La Asociación Meteorológica del Sureste ha informado de que la localidad ha registrado la mayor cantidad de lluvia hasta el momento de toda la comunidad murciana.

Decenas de intervenciones por los episodios de lluvias

Los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad han realizado hasta las 19:30 un total de 77 intervenciones relacionadas con los episodios de lluvias, 25 de ellas se han producido en Molina de Segura. Además, añaden que han recibido un total de 110 llamadas. Aunque hasta el momento aclaran que “ninguna de las incidencias ha revestido con especial importancia”. De todas las operaciones que han realizado, 26 han sido por objetos en la vía y 16 achiques de agua.

La Confederación Hidrográfica del Segura informa en su perfil de ‘X’ que los pluviómetros han registrado las mayores cantidades de agua caídas en las últimas seis horas los 51,4 litros l/m2 de la rambla Salada, los 48 de la del Tinajón en Ulea y los 45 del Majal Blanco, también en el municipio de Murcia.

Los cortes en las carreteras

Por su parte, la Policía Local de Murcia ha emitido un comunicado en redes sociales donde informe de qué carreteras continúan cortadas al tráfico por los fuertes episodios de lluvia. El Ayuntamiento murciano ha prorrogado el aviso naranja hasta este martes, además de publicar una serie de medidas parra garantizar la seguridad de los ciudadanos. Recomiendan cerrar puertas y ventanas, retirar macetas y objetos que se puedan caer y desenchufar aparatos eléctricos por posibles subidas de tensión.

Las recomendaciones del Ayuntamiento de Murcia

En carretera advierten del peligro de circular a una velocidad elevada durante las lluvias y, ante tormentas peligrosas, han recomendado estacionar el vehículo en un lugar visible y seguro y esperar en el interior del vehículo además de no cruzar en zonas inundadas. En caso de estar en el campo durante una fuerte tormenta, desde el Ayuntamiento han aconsejado no refugiarse bajo los árboles solitarios y altos, sino en el propio vehículo con las ventanas cerradas y las antenas bajadas además de evitar colocarse debajo de estructuras metálicas, vallas y postes eléctricos para evitar ser alcanzado por un rayo.