Ana Verdejo 02 OCT 2025 - 22:02h.

Juan, vecino de Ibiza, escapó por la ventana de su coche ante las lluvias torrenciales en una carretera y rescató a una pareja atrapada

Ibiza, desconocida: las secuelas del día más lluvioso desde 1952

La isla de Ibiza trata de recuperarse de las fuertes lluvias torrenciales que arrastró una tormenta el pasado martes. Los propietarios de establecimientos, como algunos supermercados, se han encontrado con todo destrozado. Después de dos días de limpieza son innumerables los negocios afectados. Algunos, muy turísticos, dicen que van a tener que echar el cierre a la temporada antes de tiempo.

Juan, uno de los ciudadanos afectados, ha acudido a un puente en busca de respuestas. "Solamente vine a ver si el coche ya se lo habían llevado", explica respecto a su vehículo. El día de la tormenta iba de camino al trabajo por una carretera principal cuando le pillo la lluvia.

"Me salí por la ventana porque ya la fuerza del agua no me dejaba abrir la puerta, estaba más arriba de la mitad", recuerda el joven, que consiguió salir ileso de su vehículo y pudo ayudar a una pareja que se había quedado atrapada en otro coche: "Eran personas que, dada su edad, no tenía una movilidad igual que la mía".

Las consecuencias del temporal siguen siendo muy visibles en la isla

Para devolver la circulación a algunas carreteras, la UME ha utilizado una motobomba con capacidad de bombeo de hasta 800 m3 por hora. Las consecuencias del temporal siguen siendo muy visibles en la isla. En algunos hoteles hotel sigue limpiando la huella de la inundación. "Hoy toca limpieza, toca que se sequen equipos, probarlos y ver qué tal estamos de equipamiento", explicaba Raimundo Segarra, director de Hoteles Gran Palladium.

El agua ha destrozado casi todo el mobiliario de un centro de tatuajes: "Casi todo se va a ir a la basura porque al final es un espacio estéril". Muchos negocios se han visto obligados a adelantar el cierre de la temporada para afrontar unos daños irreparables. "Creo que tienen que aprovechar y hacerlo todo nuevo", comentaban vecinos. Para afrontar unos daños irreparables.