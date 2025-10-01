El presentador relata en exclusiva en 'El tiempo justo' cómo vivió las intensas precipitaciones que dejaron destrozos en su casa

Ibiza vivió una de las peores trombas de agua de los últimos años con hasta 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Entre los damnificados se encuentra Pepe Navarro, que narró en exclusiva para ‘El Tiempo Justo’ la dureza del temporal.

“Era como tener una pared negra delante de casa. No se veía Formentera, no se veía nada. El agua entraba por todos sitios”, confesó desde la terraza de su vivienda.

Techos desplomados en su casa de Ibiza

El equipo del programa pudo mostrar en directo los estragos de la lluvia en la vivienda del presentador: dos paneles del techo desplomados a causa de las filtraciones. Navarro estaba dentro cuando comenzó la tromba:

“Hubo tres momentos de lluvia fortísima. De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad y por la tarde, todavía peor. Fue una barbaridad”.

Carreteras cortadas y sirenas sin parar

El temporal colapsó la isla: árboles caídos, caminos destrozados y carreteras intransitables. “El sonido de ese día fueron las sirenas de policías, ambulancias y bomberos. Han hecho todo lo que han podido, pero era imposible llegar a todos los sitios”, relató.

Pese a los daños, Navarro destacó la reacción de sus vecinos: “He visto cómo la gente salía de sus casas para ayudar a otras familias con un metro de agua dentro. El comportamiento cívico ha sido ejemplar”.

Una experiencia inédita

Incluso los más veteranos aseguran no recordar algo similar. “Me decía un señor de 90 años que esto es inaudito. En Ibiza hay lluvias torrenciales, sí, pero no de esta magnitud”, recordó el presentador.

Navarro cerró la conexión con optimismo: “Ahora parece que vuelve la normalidad y con la ayuda de todos saldremos adelante”.