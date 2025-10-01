La borrasca Gabrielle deja una segunda jornada de duras consecuencias en Ibiza: el Ayuntamiento ha pedido declarar la isla como 'zona catastrófica'

Los últimos coletazos de la borrasca Gabrielle dejan varios heridos en Ibiza y barrancos otra vez inundados en Valencia

Ibiza sufrió fuertes episodios de lluvias durante la jornada de este martes, con la acumulación de cientos de litros de agua en muy pocas horas. Además, los servicios de emergencia tuvieron que recibir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia para poder hacer frente a tantas incidencias generadas por las tormentas. Hasta 148 rescates y 59 prácticas de auxilio en viviendas y vehículos tuvieron que realizar los agentes de la Guardia Civil, según han confirmado en sus redes sociales.

Aunque la borrasca ya se ha despedido de la isla dejando precipitaciones muy leves, las autoridades continúan trabajando para limpiar las calles que quedaron anegadas por el barro y los enseres que fueron arrastrados por la fuerza del agua. Muchas personas quedaron atrapadas en el interior de sus vehículos, inmovilizados en la vía en mitad de balsas de agua. Al menos cinco personas resultaron heridas como consecuencia de estas lluvias torrenciales que provocaron un desprendimiento de rocas que dejó heridas a tres personas que se encontraban en un hotel de la isla.

Otras dos personas fueron gravemente heridas al sufrir caídas fuertes en mitad de la calle dada la falta de visibilidad y el riesgo que suponía cruzar de una acera a otra durante las primeras horas de la tarde. Además, la UME tuvo que evacuar a todos los turistas que llegaron en ferry hasta el puerto, donde ya no se diferenciaba si habían llegado a tierra firme. La actividad lectiva fue suspendida por motivos de seguridad para garantizar que los profesores y menores no corriesen ningún riesgo.

El sol ha vuelto a salir y ha permitido a los vecinos respirar con un poco más de tranquilidad, pero todavía siguen preocupados por todas las viviendas, coches y negocios que han quedado destrozados. Las imágenes siguen siendo desoladoras. Las calles siguen cubiertas de barro y agua y aún no se ha podido recuperar la normalidad. Gabrielle ha descargado cientos de litros en zonas como Valencia, Zaragoza, Murcia o Cataluña, pero Ibiza y Formentera han sido los lugares más castigados. Pese a ello, la peor parte de la borrasca ha caído en mitad del mar Mediterráneo, registrando hasta 500 litros por metro cuadrado.

El Ayuntamiento pide declarar la isla como zona catastrófica

Este pasado martes cayó tanta agua como ha caído durante seis meses en la isla. Las consecuencias se viven un día después de lo que ha sido una gran catástrofe. Hasta allí ha viajado la reportera Esther Sosa para mostrar cuál es la situación de muchos vecinos. "La prioridad ahora es recuperar la circulación en la carretera que va hacia el aeropuerto y otra de las arterias principales de toda la isla. La situación es tan preocupante que incluso el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de España que se declare a la isla como 'zona catastrófica'".

"Un operativo formado por 270 efectivos continúan trabajando para restaurar la normalidad cuanto antes. La UME concentra todos sus esfuerzos en intentar quitar la mayor cantidad de agua posible de los puntos más críticos". Los vecinos también intentar ayudar en las calles, pero muchos siguen desbastados al ver cómo su vivienda o su negocio ha quedado completamente inundado por las lluvias. Es el caso de Ana, la dueña de un centro de terapia infantil que hoy está rescatando algunos de los pocos muebles que consiguieron salvarse. "Esta mañana nos hemos encontrado todo empapado y lleno de barro. Tengo que tirar la mayoría de muebles porque no son servibles ".

Las intensas lluvias han afectado a muchos trabajadores que ahora achican agua sin parar: "Ahora hay que ver como se portan los seguros, si no, estamos arruinados". En algunos casos, la marca de agua alcanzaba el metro de altura. "La corriente de agua estaba haciendo tope en la puerta", dice otro de los trabajadores. Es imposible calcular los daños y los vecinos afirman que no se les avisó con tiempo suficiente para poner las protecciones necesarias. La zona del puerto sigue cortada, donde la UME continua con las labores de achique.