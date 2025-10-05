El hombre hallado sin vida en el río Pisuerga habría desaparecido de forma voluntaria, según información de las fuerzas de seguridad

ValladolidLos Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han localizado el cadáver del varón de 50 años desaparecido este domingo en el río Pisuerga, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

De este modo, se ha dado por finalizado esta tarde el dispositivo de búsqueda activado sobre las 12:30 horas en la zona del parque de Moreras y en el que participaban también agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.

La zona de búsqueda se había ampliado hasta el embarcadero de la plaza Tenerías en las últimas horas, cuando también se había unido al operativo la Asociación de Salvamento y Rescates, de voluntarios especializados en búsquedas subacuáticas.

Según ha informado el 112, de acuerdo a información manejada por las fuerzas de seguridad, se trataba de una desaparición voluntaria.