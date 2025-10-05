Redacción Madrid 05 OCT 2025 - 12:32h.

El joven, de 22 años, sufre Trastorno del Espectro Autista (TEA)

El joven se perdió mientras regresaba de una excursión por la zona que realizaba con un grupo de compañeros

Bomberos de la Comunidad de Madrid buscan a Carlos, un joven de 22 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que desapareció a primera hora de la tarde de este sábado en la localidad de Bustarviejo.

El varón se perdió mientras regresaba de una excursión por la zona que realizaba con un grupo de compañeros, según ha informado un portavoz de Emergencias 112.

En la búsqueda participan hasta diez dotaciones de Bomberos

En la búsqueda participan hasta diez dotaciones de Bomberos, miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), que han retomado la exploración, y del Grupo Especial de Drones (GED), que han participado durante la noche con la ayuda de la cámara térmica. Además, tres helicópteros estuvieron volando hasta el ocaso.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid establecieron el sábado por la tarde un Puesto de Mando Avanzado en Miraflores de la Sierra para coordinar los efectivos desplegados en la búsqueda.

Asimismo, han intervenido Agentes Forestales de la comunidad, miembros del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (ERIVE) y las protecciones civiles de Miraflores, Guadalix de la Sierra, Navalafuente, El Molar y El Boalo.

También han participado los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Cruz Roja de Montaña, policías locales de los pueblos de la zona y SUMMA 112-Protección Civil.

"Estamos coordinando la búsqueda con una inmensa ayuda de voluntarios que se han presentado aquí altruistamente, entre 70 y 80 personas", ha detallado el oficial de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Alfonso Segura.

Está previsto que se incorpore al dispositivo un helicóptero de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El desaparecido mide 174 cm y tiene ojos azules

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior ha compartido el aviso por la desaparición de Carlos. El joven mide 174 centímetros y tiene ojos azules y pelo castaño y corto.

En el momento de la desaparición llevaba un pantalón negro, una camiseta azul y negra, unas zapatillas azules y una mochila azul.

Si tienes alguna información sobre el caso, puedes llamar a los teléfonos 062 o +34 868 286 726 o bien escribir un mail a info@sosdesaparecidos.es.