Aunque el joven fue localizado en buen estado, se encuentra en la UCI debido a las condiciones extremas a las que estuvo expuesto

La Policía de Madrid recurre a la "búsqueda acústica inversa" para rescatar a una anciana de 78 años con alzhéimer tras horas desaparecida

Salvamento Marítimo rescataba este miércoles sano y salvo a Layonel Ramírez, un joven grancanario que desapareció la pasada noche del lunes cuando fue a buscar una moto de agua que se descolgó de la motora que la remolcaba. El recurso marítimo rescató al joven de 28 años en alta mar y sobre la moto.

Layonel se encuentra actualmente ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Roque de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, según informa ‘Canarias 7’.

La madre del joven, Natividad Collado, ha explicado que su hijo está bien, pero debido a las extremas condiciones a las que estuvo expuesto (un día y medio a la deriva acostado sobre el casco de la moto), fue necesario su ingreso hospitalario.

El joven pasará, al menos, cinco días más en el hospital

“Están asegurándose de que me hijo está bien y de que todas las partes de su cuerpo funcionan correctamente”, explicó la madre este jueves en una declaración recogida por ‘La Provincia’.

“Ya hemos podido visitarlo y está bien, tranquilo”, añadió Collado. El joven pasará al menos cinco días más en el hospital para su recuperación, ha asegurado la madre.

Layonel Ramírez fue localizado por un avión a las 11:30 hora canaria del pasado miércoles sobre el casco de la moto de agua de que fue a buscar el lunes. La alerta se recibió esa noche a las 22:47, a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 de Canarias.

Un grupo de amigos se encontraban en una motora remolcando una moto de agua frente a la Central Térmica de Juan Grande, cuando está se soltó. Layonel se lanzó al agua para subirse sobre la moto y traerla de vuelta a la isla. Los compañeros siguieron navegando con la motora, aunque al volver a la zona de costa, no localizaron al compañero ni la moto.