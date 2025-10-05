Muere una mujer en el incendio de una vivienda de Palencia: hay dos personas heridas

Agencia EFE 05 OCT 2025 - 10:18h.

Una mujer ha fallecido esta madrugada en el incendio que se ha iniciado en el interior de una vivienda

En el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de una mujer.

Una mujer ha fallecido esta madrugada en el incendio que se ha iniciado en el interior de una vivienda de la calle San Antonio de Palencia capital, en el que otras dos personas han resultado afectadas por el humo y trasladadas al hospital, según ha informado el servicio autonómico de emergencias 112.

En su web, el 112 ha detallado que, en torno a las doce y veinte de esta madrugada, una llamada ha avisado de un incendio en el número 62 de la citada calle, sin que hubiera constancia entonces de que alguien estuviera herido o afectado por el humo.

El 112 ha avisado a los Bomberos y la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario de la sanidad autonómica, Sacyl, ha atendido a otras dos personas afectadas por el humo, a quienes ha trasladado más tarde al hospital de Palencia.