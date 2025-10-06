“Yo he estado con dos reyes y he estado con la jura de la princesa Leonor", afirma ella

Las barreras legales de reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto: "Conlleva un consenso poco realista"

Compartir







Ana Rivero lo ha vivido todo en el Congreso de los Diputados. Ha conocido a todos los presidentes y ha presenciado momentos históricos gracias a su profesión: taquígrafa. “Entré en el 75, cuando todavía había procuradores. Esto era un Parlamento en blanco y negro con muy pocas mujeres, poquísimas. Era verano y yo traía un escote discreto y se acercó una procuradora y me dijo ‘señorita, usted no sabe que está trabajando en una institución seria’”, recuerda.

A Rivero, 50 años le ha dado para mucho: “Yo he estado con dos reyes, he estado con la jura de la princesa Leonor, siete presidentes y con 15 legislaturas”. Ella recuerda cómo en la Ley para la Reforma Política no hubo ni un insulto, sino aplausos, una imagen que, para ella, es inconcebible hoy.

"Lo primero que pensé fue que a mis tres compañeros los habían matado”, recuerda del 23F

Durante el 23 F, Ana Rivero estuvo en una sala esperando. “Yo estaba con mis cuartillas mirando el relojito, me dirigí a la puerta del hemiciclo y me encontré con el Guardia Civil, que no me dejaba pasar. Cuando escuchamos los disparos, lo primero que pensé fue que a mis tres compañeros los habían matado”, confiesa.

Rivero reconoce que ahora mismo se está produciendo una desafectación de los jóvenes. “A la gente joven le importa un pimiento lo que pasa aquí y quién tiene la culpa de eso”, recalca. Porque si hay algo que le ha enseñado esta profesión es a tener esa mirada crítica sobre la actualidad que nos rodea.