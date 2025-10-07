La autopsia ha determinado que el fallecimiento "no ha sido por un hecho violento"

Los investigadores continúan a la espera de los resultados de otros análisis solicitados para determinar la causa del fallecimiento

La Guardia Civil descarta que la mujer italiana de 45 años fallecida este domingo en Formentera haya muerto por una agresión machista después de que la autopsia haya determinado que el fallecimiento "no ha sido por un hecho violento".

Según ha informado este martes el instituto armado, los investigadores continúan a la espera de los resultados de otros análisis solicitados para determinar la causa del fallecimiento.

El hombre italiano detenido, pareja de la fallecida, ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Ibiza.

La mujer fue hallada muerta en su domicilio en Formentera

La mujer fue hallada muerta en su domicilio de la localidad de es Pujols, en Formentera, el domingo alrededor de las 8.30 horas.

Hasta la isla se desplazaron los equipos de policía judicial y del laboratorio de criminalística de la comandancia de Palma para investigar las causas del suceso.

Aunque en un principio se creyó que podía ser un presunto caso de violencia de género, la Guardia Civil aclaró este lunes que no se descartaba ninguna hipótesis, a la espera del resultado de la autopsia.

En relación con este caso, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comunicó en redes sociales este domingo que se estaban recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Baleares