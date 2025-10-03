El cadáver de esta mujer que ha sido hallado en La Mojonera, Almería, presentaba varios signos de violencia como heridas de arma blanca

Desde la Guardia Civil tratan de dar con el autor o con los autores de esta muerte violenta en la comarca del Poniente almeriense

La Mojonera, AlmeríaPosible nuevo crimen machista en la localidad almeriense de La Mojonera. Según han informado medios locales como 'La Voz del Sur' y 'La Voz de Almería', una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en plena calle durante la noche de este jueves 2 de octubre.

El cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de origen marroquí y de unos 30 años, fue hallado en la calle Lavadero de la localidad del Poniente almeriense.

Investigan el asesinato y tratan de dar con el autor de este crimen

Al parecer, el cadáver de esta mujer presentaba varios signos de violencia como heridas de arma blanca.

Nada más recibir el aviso, varios agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y un equipo de sanitarios se trasladaron hasta la zona. Nada más llegar, el equipo de sanitarios tan solo pudo certificar la muerte de esta víctima. Ahora, los agentes de la Guardia Civil investigan este asesinato.

Según las primeras hipótesis y las primeras investigaciones, todo apunta a que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista. No obstante, desde el cuerpo armado destacan que la investigación se encuentra todavía en una "fase inicial".

Por eso, desde la Benemérita tratan de dar con el autor o con los autores de esta muerte violenta en la comarca del Poniente almeriense.

Se trata del segundo crimen registrado esta semana en la comarca del Poniente tras el hallazgo del cadáver de Antonio Campos, el hombre de Berja (Almería) de 54 años cuyo cuerpo sin vida y con evidente signos de violencia apareció maniatado en el maletero de su propio vehículo en un aparcamiento cercano a una empresa hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido, en la madrugada del pasado lunes.

El 016 atiende las 24 horas del día

Para todas aquellas aquellas víctimas de esta lacra, hay que recordar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.