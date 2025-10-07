Alberto Rosa 07 OCT 2025 - 20:06h.

La Guardia Civil investiga la supuesta relación de ambos sucesos, que podrían deberse a un ajuste de cuentas

Detienen a un joven por disparar desde la calle contra la casa de un familiar en Torrent

La Guardia Civil ha encontrado en la tarde de este martes los cadáveres de dos hombres con heridas de arma de fuego en la localidad murciana de Lorca, según han informado fuentes del instituto armado.

Uno de los cadáveres se ha localizado en el interior de una vivienda del paraje de El Cantar, cerca de la costa y el otro en el interior del maletero de un coche en la diputación de Ramonete. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de ambos sucesos y se estudia la supuesta relación entre los dos, que podría deberse a un ajuste de cuentas.

Las diligencias judiciales han sido declaradas secretas. Tal y como informa 'La Opinión de Murcia', la primera llamada que recibió Emergencias fue para pedir ayuda. Había un hombre herido de bala. El impacto le había alcanzado en el estómago, se estaba desangrando y precisaba de ayuda sanitaria urgente.

Un coche aparcado en el exterior de un restaurante

Hasta allí se han desplazado agentes de la Policía Local de Águilas, puesto que se encontraban más cerca que los de la Ciudad del Sol. También se movilizaron sanitarios, pero al llegar la ayuda, el afectado ya estaba muerto.

Fue al poco tiempo cuando se produjo el segundo episodio. El cuerpo de un hombre aparecía en el maletero de un coche aparcado en el exterior de un restaurante. Según recoge el citado diario, el hombre presentaba signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego.