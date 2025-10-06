Carlos Plá 06 OCT 2025 - 11:27h.

El detenido disparó contra la ventana de la vivienda en la que se encontraba una mujer aunque afortunadamente nadie resultó herido

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido este martes en Torrent (Valencia) al presunto autor del disparo perpetrado el viernes 26 de septiembre en el torrentino barrio del Xenillet, un hombre de 23 años, así como a quien le facilitó el arma empleada, un joven de 24 años. A ambos se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las siete de la tarde del 26 de septiembre, cuando la sala del 091 recibió varios avisos alertando de una posible reyerta en el barrio del Xenillet de Torrent. Varias patrullas policiales acudieron rápidamente al lugar, donde hallaron un gran tumulto de personas muy agitadas, por lo que solicitaron refuerzos, acudiendo agentes de Policía Nacional de poblaciones cercanas, tales como Xirivella, Mislata y Paterna.

Los agentes averiguaron que los hechos se habrían desencadenado por una disputa entre miembros de una misma familia, enfrentados entre sí. Uno de ellos habría disparado desde la calle con un arma de fuego hacia la ventana de una familiar suya, al parecer cuando esta se encontraba asomada a la misma, si bien nadie resultó herido. Asimismo, pudieron saber que otro joven, también familia del presunto autor del disparo, le habría facilitado el arma. Los sospechosos ya no se encontraban en el lugar a la llegada de los policías.

Tentativa de homicidio

Agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional en Torrent se hicieron cargo de las investigaciones y Policía Científica inspeccionó el lugar a fin de localizar vestigios que facilitasen el esclarecimiento de lo ocurrido.

Finalmente, la Policía Nacional ha detenido a los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los dos arrestados, ambos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad y una orden de alejamiento respecto a la víctima.