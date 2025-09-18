Muere un hombre de 37 años corneado en una suelta de toros en Mondéjar, en Guadalajara

Un hombre que resultó herido por una cornada recibida durante una suelta de toros en Mondéjar, en Guadalajara, ha fallecido

Muere un hombre tras sufrir una cogida durante el encierro de las fiestas de un pueblo de Zaragoza

Compartir







Un hombre de 37 años que este miércoles resultó herido por una cornada recibida durante una suelta de toros en la plaza de la localidad de Mondéjar, en Guadalajara, ha fallecido en las últimas horas.

El hombre fue trasladado este miércoles en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde finalmente ha muerto.

Fuentes municipales han confirmado el fallecimiento en redes sociales, y el alcalde de Mondéjar, José Luis Vega, ha decretado 3 días de luto por este hecho luctuoso y, además, se han suspendido todos los actos previstos desde este jueves y hasta el domingo con motivo de las fiestas del municipio.

PUEDE INTERESARTE Un herido grave por asta de toro durante un festejo taurino en Guadalupe, Cáceres

Además, en todos los edificios públicos las banderas ondearán a media asta en señal de luto.

La cogida se produjo a las 17:57 horas de este miércoles en la plaza de toros de Mondéjar

La cogida se produjo a las 17:57 horas de este miércoles en la plaza de toros de Mondéjar y al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y el helicóptero medicalizado, que trasladó al herido al centro hospitalario.

El fallecido, D. M., era un aficionado taurino muy conocido en la comarca y son numerosas las muestras de condolencias en redes sociales del entorno taurino de la provincia y de la Comunidad de Madrid, que le conocían.

PUEDE INTERESARTE Fallece un hombre tras ser embestido por un toro en las fiestas de Ubrique, Cádiz