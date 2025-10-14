El accidente ha involucrado a un tren Alvia que partió de Madrid a las 9:15 horas con destino Avilés

El suceso ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario en ambos sentidos

La circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Valladolid ha quedado interrumpida este martes tras un atropello mortal en el tramo comprendido entre Olmedo y Valdestillas, a la altura del municipio de Hornillos de Eresma. Según informó Adif al servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el siniestro se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana en una zona de paso no autorizada.

El accidente ha involucrado a un tren Alvia que partió de Madrid a las 9:15 horas con destino Avilés (Asturias) y ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario en ambos sentidos, afectando a varios convoyes que permanecen detenidos en estaciones como Valladolid y Segovia. Desde la Subdelegación del Gobierno han confirmado que la persona arrollada ha fallecido en el acto.

Adif anunciaba en sus redes sociales el suceso y confirmaba que la circulación continúa suspendida: "Se encuentra interrumpida la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, debido al accidente de una persona en un punto no autorizado de paso", informaban esta mañana desde la cuenta de X, antes Twitter.

A las 12.35 de este mediodía la incidencia continúa: "Continúa suspendida la circulación ferroviaria a la espera de la autorización para reanudar el tráfico por parte de la autoridad judicial".