El hombre ha fallecido en el acto como consecuencia del atropello y la circulación entre Gandía y Valencia ha estado cortada durante una hora

ValenciaUn hombre de 51 años ha fallecido este miércoles a primera hora después de ser arrollado por un tren de la línea C1 de Cercanías que cubría el trayecto entre Gandía y Valencia.

En el accidente, un vecino de Daimús, ha fallecido en el acto tras ser atropellado cerca del polígono industrial Alcodar, entre las estaciones de Gandía y Xeraco.

Efectivos de policía y de Emergencias han acudido inmediatamente al lugar y los sanitarios solo han podido confirmar la muerte del hombre.

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Gandía y Xeraco ha quedado interrumpida en plena hora punta, entre las 7 y las 8 de la mañana. Para facilitar el desplazamiento de los usuarios afectados, Renfe ha puesto autobuses para cubrir el trayecto.

La Policía Nacional, por su parte, ha abierto una investigación para determinar la causa de este atropello.

Cortes por robo de cable

Este miércoles también se han producido retrasos en la Línea C2 de cercanías por un incidente ocurrido durante la realización de unos trabajos para reparar una avería entre las localidades de la Pobla Llarga y Alzira, provocada por el robo de cable en la infraestructura.

Durante la mañana se han producido retrasos de 25 minutos en los convoys, hasta que la avería ha sido solucionada.